MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki: Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli
MSB, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere saldırmasına tepki gösterdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarının tüm dünyaya duyurulmasından geri durulmayacağı vurgulandı.
Ermenistan’ın işlediği savaş ve insanlık suçlarını tüm dünyaya duyurmaktan geri durmayacağız. Yerleşim yerlerini hedef alan, misket bombası ve fosfor bombası kullanan Ermenistan şimdi de mezarlığa ziyarete gelen sivilleri vurdu. Ermenistan’ın bu caniliklerine artık dur denilmeli! pic.twitter.com/HVuMBxSs0Z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 15, 2020
Yerleşim yerlerini hedef alan, misket ve fosfor bombası kullanan Ermenistan ordusunun bugün de mezarlığa ziyarete giden sivilleri vurduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, saldırı sonrasında mezarlık ve çevresinde oluşan tahribatı gösteren fotoğraflara da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.