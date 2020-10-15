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MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki: Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli

MSB, Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın Terter kentinde defin töreni için mezarlığa giden sivillere saldırmasına tepki gösterdi.

Ahmet Sertan Usul   | 15.10.2020
MSB'den mezarlık ziyaretindeki sivilleri vuran Ermenistan'a tepki: Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ermenistan'ın işlediği savaş ve insanlık suçlarının tüm dünyaya duyurulmasından geri durulmayacağı vurgulandı.

Yerleşim yerlerini hedef alan, misket ve fosfor bombası kullanan Ermenistan ordusunun bugün de mezarlığa ziyarete giden sivilleri vurduğunun hatırlatıldığı açıklamada, "Ermenistan'ın bu caniliklerine artık dur denilmeli." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, saldırı sonrasında mezarlık ve çevresinde oluşan tahribatı gösteren fotoğraflara da yer verildi.

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