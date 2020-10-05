MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.