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MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 05.10.2020
MSB: Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak üzere Zeytin Dalı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın verdiği karşılıkla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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