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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 16.08.2020
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Ankara

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, hudutların güvenliği ile Suriyelilerin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG'li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadesi kullanıldı.


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