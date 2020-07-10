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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin daha gözaltına alındığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 10.07.2020
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist gözaltına alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen PKK/YPG'li 6 teröristin daha gözaltına alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "Mehmetçiklerimiz bölgeye huzur ve güven getirmek için çalışmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

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