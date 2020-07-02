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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 02.07.2020
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 6 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 6 PKK/YPG'li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

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