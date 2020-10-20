MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, "Zeytin Dalı bölgesinde 1'i Kandil kadrosundan olmak üzere 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.