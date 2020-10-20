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Türkiye

MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, "Zeytin Dalı bölgesinde 1'i Kandil kadrosundan olmak üzere 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." açıklaması yapıldı.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 20.10.2020
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 

MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

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