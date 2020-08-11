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MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.

Hande İlbeyi Canca   | 11.08.2020
MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Mehmetçik'in bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.

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