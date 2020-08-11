MSB: Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li teröristin hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındığı kaydedildi.
Açıklamada, Mehmetçik'in bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceği vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.