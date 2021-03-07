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MSB Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını bildirdi

FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen kişi, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Selma Kasap   | 07.03.2021
MSB Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını bildirdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsın yakalandığını belirtti.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Pazarkule'de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verildi.

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