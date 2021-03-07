MSB Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan bir kişinin yakalandığını bildirdi
FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen kişi, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsın yakalandığını belirtti.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Edirne/Pazarkule'de görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan bir şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıs Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.