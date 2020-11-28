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MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun sınırda yakalandığını bildirdi.

Mümin Altaş   | 28.11.2020
MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişi İpsala/Edirne sınır hattında hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edilen 3 kişinin FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandıkları belirlendi." ifadelerine yer verildi.

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