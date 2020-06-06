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MSB: YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/PKK'nın Rasulayn'da pazar yerine düzenlediği bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 8 sivilin yaralandığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici   | 06.06.2020
MSB: YPG/PKK'nın Rasulayn'da düzenlediği bombalı saldırıda 8 sivil yaralandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütünün insanlık dışı saldırılarına devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Bebek katilleri bu kez de Rasulayn'daki pazar yerine düzenledikleri bombalı saldırıyla ilk belirlemelere göre 8 masum sivili yaraladı." ifadesi yer aldı.

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