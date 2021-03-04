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MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişi yakalandı

MSB: Mardin Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişi yakalandı.

Barış Gündoğan,Hakan Mehmet Şahin   | 04.03.2021
MSB: Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişi yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin Kızıltepe'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si terör örgütü PKK mensubu 9 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Mardin/Kızıltepe hudut hattında, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin PKK terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi."

Edirne'de sınırda yakalanan terör örgütü PKK şüphelisi 2 kişi tutuklandı

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak gözaltına alınan terör örgütü PKK şüphelisi iki kişi tutuklandı.

Dün güvenlik güçleri tarafından Doyran köyü yakınlarında sınırda 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan H.M. ve M.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

"Terör örgütü PKK'ya üye olmak" suçundan yargılandıkları ve yurt dışı çıkış yasağı olduğu öğrenilen şüpheliler, Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Zanlılar, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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