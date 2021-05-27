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Türkiye

MSB: Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu 7 şüphelinin yakaladığını bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 27.05.2021
MSB: Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 FETÖ mensubu yakalandı

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi." ifadeleri kullanıldı.

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