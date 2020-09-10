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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu soruları yanıtlıyor
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Türkiye

MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 10.09.2020
MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "Ayrıştırma Usulleri"nin ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantının tamamlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesinin planlandığı kaydedildi.

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