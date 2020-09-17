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Türkiye

MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantının sona erdiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 17.09.2020
MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı sona erdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usulleri'nin ele alındığı teknik toplantı sona erdi. Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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