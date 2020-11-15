MSB: Türkiye 1974 yılındaki ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır
Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü mesajında, "Türkiye, 1974 yılında nasıl Kıbrıs Türkü kardeşlerinin yanında durduysa bugün de aynı ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır." ifadelerine yer verdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "37 yıl önce kendi kaderini tayin ederek bağımsızlığını ve özgürlüğünü ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.
Açıklamada, "Türkiye, 1974 yılında nasıl Kıbrıs Türkü kardeşlerinin yanında durduysa bugün de aynı ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır." vurgusu yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.