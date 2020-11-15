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MSB: Türkiye 1974 yılındaki ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü mesajında, "Türkiye, 1974 yılında nasıl Kıbrıs Türkü kardeşlerinin yanında durduysa bugün de aynı ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır." ifadelerine yer verdi.

Yeşim Sert Karaaslan   | 15.11.2020
MSB: Türkiye 1974 yılındaki ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "37 yıl önce kendi kaderini tayin ederek bağımsızlığını ve özgürlüğünü ilan eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Türkiye, 1974 yılında nasıl Kıbrıs Türkü kardeşlerinin yanında durduysa bugün de aynı ruhla Kıbrıs Türkü'nün yanındadır." vurgusu yapıldı.

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