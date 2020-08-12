MSB TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'da devam eden TurAz Kartalı Tatbikatı'na ilişkin görüntüleri paylaştı.
Bakanlıktan yapılan sosyal medya paylaşımında "Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.
"Tarihe sığmayan şana/ Bayrağa renk veren kana/ Ölümden korkmayan cana selam olsun." dizelerine yer verilen videoda, tatbikata ilişkin görüntüler kullanıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Tarihe sığmayan şana,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 12, 2020
Bayrağa renk veren kana,
Ölümden korkmayan cana selam olsun.
🇹🇷🇦🇿
Azerbaycan'da gerçekleştirilen #TurAzKartalı Tatbikatı planlandığı gibi başarıyla devam ediyor!#MSB #TSK pic.twitter.com/CHrzZXClv0