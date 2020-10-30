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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuşuyor İzmir’deki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor Bayraklı'da yıkılan binalar havadan görüntülendi
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MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi

Zehra Aydın Turapoğlu   | 30.10.2020
MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi

Ankara
 Milli Savunma Bakanlığı (MSB),Twitter hesabından, merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığında kriz masası oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkacak Hava Kuvvetlerimize ait 3 nakliye uçağının İzmir'e uçuşu planlanmıştır. 

Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB, tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır."

MSB'nin İzmir'deki birlik ve kurumlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

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