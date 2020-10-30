MSB: TSK'ya ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi
Ankara
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Milli Savunma Bakanlığında kriz masası oluşturuldu. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Ayrıca arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikali için Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkacak Hava Kuvvetlerimize ait 3 nakliye uçağının İzmir'e uçuşu planlanmıştır.
Bütün İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. MSB, tüm imkanlarıyla yardıma hazırdır."
MSB'nin İzmir'deki birlik ve kurumlarında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Milli Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.
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İzmir’de meydana gelen deprem sonrası yapılan incelemede, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 30, 2020