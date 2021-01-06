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MSB: TSK ülkemizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini sürdürmektedir

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Sarp Özer   | 06.01.2021
MSB: TSK ülkemizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini sürdürmektedir

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "TSK, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmektedir. TSK, her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak antidemokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır." ifadesi kullanıldı.

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