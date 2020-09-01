MSB, terörden temizlenen Yüksekova dağlarındaki yaban hayatı görüntülerini paylaştı
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi" ifadesi kullanıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör unsurlarından arındırılan Hakkari'nin Yüsekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'ndaki yaban hayatına ilişkin görüntü yayınladı.
Mekanın gerçek sahipleri geri geldi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 1, 2020
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkâri’nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet. 🐐 pic.twitter.com/ZgoqFDLnoG
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet." ifadeleri kullanıldı.
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