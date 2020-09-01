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MSB, terörden temizlenen Yüksekova dağlarındaki yaban hayatı görüntülerini paylaştı

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi" ifadesi kullanıldı.

Sefa Şahin   | 01.09.2020
MSB, terörden temizlenen Yüksekova dağlarındaki yaban hayatı görüntülerini paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör unsurlarından arındırılan Hakkari'nin Yüsekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'ndaki yaban hayatına ilişkin görüntü yayınladı.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Mekanın gerçek sahipleri geri geldi. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kahramanca mücadelesi ve başarılı operasyonları sonucu terörden temizlenen Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları, artık doğadaki sevimli dostlarımıza emanet." ifadeleri kullanıldı.



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