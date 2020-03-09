MSB: Tel Rıfat bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından, Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki TSK unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.