Euro
6.99
Dolar
6.12
BIST 100
102,209.30
Altın
1,679.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarımda Kadın Girişimciliği Çalıştayı - İzmir Türkiye Elektrik Sanayi Birliği 16. Olağan Genel Kurulu - Ankara
logo
Türkiye

MSB: Tel Rıfat bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından, Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki TSK unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen PKK/YPG'li 13 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Zafer Fatih Beyaz   | 09.03.2020
MSB: Tel Rıfat bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı hazırlığında olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler
Petroldeki düşüş Suudi Arabistan, Rusya ve ABD'yi vuracak
Riyad’da taht kavgasında yeni perde
Fed'in bitmeyen imtihanı: Parasal genişlemede 4. faz gelir mi?
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil

Benzer haberler

MSB: Tel Rıfat bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Tel Rıfat bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı: PKK/YPG'li 2 terörist daha teslim oldu