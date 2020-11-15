MSB: Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir."
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1/ Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye’nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. pic.twitter.com/npLIMq99M3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2020