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MSB: Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.

Muhammed Boztepe   | 15.11.2020
MSB: Suriye'nin kuzeyinde teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir."

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