MSB: Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 arazi aracı teslim edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 arazi aracının teslim edildiğini duyurdu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Somali 3'üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu Limanı'nda Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.
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Türkiye ile Somali arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında, Somali 3’üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 adet arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu limanında Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/oOcgBcCd73— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 24, 2020