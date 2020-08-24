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MSB: Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 arazi aracı teslim edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 arazi aracının teslim edildiğini duyurdu.

Tanju Özkaya   | 24.08.2020
MSB: Somali Genelkurmay Başkanlığına 12 arazi aracı teslim edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Somali 3'üncü (Kartal) Piyade Taburu için tedarik edilen 12 arazi aracı, 22 Ağustos tarihinde Mogadişu Limanı'nda Somali Genelkurmay Başkanlığına teslim edildi. Somalili kardeşlerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi. 

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