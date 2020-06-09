MSB: Sınırda 45 av tüfeği, 2 kilogram esrar ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerince Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 45 av tüfeği, 2 kilogram esrar ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, hudut birliklerinin kaçakçılara göz açtırmadığı kaydedildi.
Birliklerin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada, "Hudut birliklerimizce, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 45 av tüfeği, 2 kilogram esrar ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.
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Hudut kartallarımız, sınırlarımızın güvenliği için çalışmalarına kesintisiz devam ediyor. Kilis, Hakkâri ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 45 adet av tüfeği, 2 kilo esrar ve 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.https://t.co/h3axdgH4Kg#MSB #TSK pic.twitter.com/225rZILCxO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 9, 2020