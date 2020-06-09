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MSB: Sınırda 45 av tüfeği, 2 kilogram esrar ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerince Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 45 av tüfeği, 2 kilogram esrar ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

Buket Güven   | 09.06.2020
MSB: Sınırda 45 av tüfeği, 2 kilogram esrar ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada, hudut birliklerinin kaçakçılara göz açtırmadığı kaydedildi.

Birliklerin, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine kesintisiz devam ettiği belirtilen açıklamada, "Hudut birliklerimizce, Kilis, Hakkari ve Hatay hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 45 av tüfeği, 2 kilogram esrar ve 400 uyuşturucu hap ele geçirildi." ifadelerine yer verildi.

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