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MSB: Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 04.11.2020
MSB: Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığındaki 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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