Euro
8.91
Dolar
7.44
BIST 100
1,574.29
Altın
1,738.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Açılış Töreni"ne katılıyor.
logo
Türkiye

MSB, salgın sürecinde 200 milyonun üzerinde cerrahi maske ve 550 ton dezenfektan üretti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'de görülmesiyle Bakanlığa bağlı birimlerin maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hem de milletin ihtiyacını karşıladığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 11.03.2021
MSB, salgın sürecinde 200 milyonun üzerinde cerrahi maske ve 550 ton dezenfektan üretti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, MSB'nin şimdiye kadar 200 milyondan fazla cerrahi maske, 154 bin N95 maske, 700 bin tulum ve 550 ton dezenfektan üreterek Kovid-19'la mücadeleye destek verdiği belirtildi.

Açıklamada, "İnsanlık için Kovid-19 salgınıyla mücadelemizi kararlı şekilde sürdürüyoruz. Salgının ülkemizde görülmesiyle birlikte Bakanlığımız birimleriyle maske ve dezenfektan üreterek hem Türk Silahlı Kuvvetlerimizin hem de milletimizin ihtiyaçlarını karşıladık." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da 87 torun sahibi 88 yaşındaki Halil Yıldık Kovid-19'u yenmenin mutluluğunu yaşıyor
Kovid-19 kısıtlamaları kentlerin havasına yaradı
Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen bir yılda tüm kesimlere destek sağlandı
Kovid-19 enfeksiyonu kalp ritmini bozabiliyor
Mutant virüslerin kapalı ortamlarda bulaşma ihtimali artıyor

Benzer haberler

Kovid-19 kısıtlamaları kentlerin havasına yaradı

Kovid-19 kısıtlamaları kentlerin havasına yaradı

MSB, salgın sürecinde 200 milyonun üzerinde cerrahi maske ve 550 ton dezenfektan üretti

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin üzerinden geçen bir yılda tüm kesimlere destek sağlandı

Kovid-19 enfeksiyonu kalp ritmini bozabiliyor

Kovid-19 enfeksiyonu kalp ritmini bozabiliyor
Mutant virüslerin kapalı ortamlarda bulaşma ihtimali artıyor

Mutant virüslerin kapalı ortamlarda bulaşma ihtimali artıyor
KKTC'de son 24 saatte 34 Kovid-19 vakası görüldü

KKTC'de son 24 saatte 34 Kovid-19 vakası görüldü