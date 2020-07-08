MSB: PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin "terör koridoru hayaliyle" Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından, terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapıldı.
Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
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Terör örgütü PKK/YPG’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. pic.twitter.com/MK3O0eJJDR— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 8, 2020