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MSB: PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG’nin "terör koridoru hayaliyle" Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyeceğini bildirdi.

Barış Gündoğan   | 08.07.2020
MSB: PKK/YPG'nin Suriye'deki faaliyetlerine izin verilmeyecektir

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından, terörle mücadeleye ilişkin açıklama yapıldı. 

Suriye'nin kuzeyindeki terörle mücadelenin kararlılıkla süreceği vurgulanan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin terör koridoru hayaliyle Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü hiçbir faaliyete izin verilmeyecektir. Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti sağlanana kadar terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

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