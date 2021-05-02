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MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraf paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraflar paylaştı.

Enes Kaplan   | 02.05.2021
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarından fotoğraf paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarıyla teröristlerin izini süren kahraman komandolarımızın zorlu arazi şartlarındaki fedakarca mücadelesinden fotoğraflar." ifadesine yer verildi.

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