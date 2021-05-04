MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörden arındırılan mağaranın görüntüsünü paylaştı
MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında Mehmetçiğin terörden temizlediği mağaranın görüntüsünü paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesaplarından, "Girilemez denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız" mesajıyla paylaşılan videoda, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında teröristlerden arındırılan bir bölgedeki mağaranın görüntüsü yer aldı.
“Girilemez” denilen inlere girmeye, terörü kaynağında kurutmaya kararlıyız! #PençeŞimşekPençeYıldırım pic.twitter.com/trfxzjJtH3— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 4, 2021
Görüntülerde, Mehmetçik mağaranın dar geçidinden geçerek, teröristlerin daha önce saklandığı yeri gösteriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.