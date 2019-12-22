MSB: Pençe operasyonlarında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-1" ve "Pençe-2" operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait iki yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, ele geçirilen malzemelerin görüntülerine yer verilerek Irak'ın kuzeyinde başarılı şekilde devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonları ile terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak, mağara, silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri tespit edilerek imha edildiği belirtildi.
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-1 ve Pençe-2 operasyonlarında terör örgütü PKK’ya ait 2 adet yeni sığınak içinde çok sayıda silah, mühimmatı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/zA5ymoxUwJ#MSB #TSK pic.twitter.com/TPsfxsZl04— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 22, 2019
21 Aralık'ta teröristlerin kullandığı iki sığınağın daha tespit edildiğine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Sığınaklarda yapılan arama ve taramalarda 4 av tüfeği, 47 av tüfeği mühimmatı, 28 Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 115 Bixi makineli tüfek mühimmatı, 229 AK-47 piyade silahı mühimmatı, 5 AK-47 piyade silahı şarjörü, 2 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 2 RPG-7 roketatar mühimmatı, 3 M-16 paintball silahı, telsiz, keskin nişancı kıyafeti ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri komandolarımız tarafından imha edildi."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.