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MSB: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 12.02.2021
MSB: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesinde icra edilen harekat kapsamında PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.

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