MSB: Pençe Kartal-2 Harekatı'nda PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kartal-2 Harekatı'nda terör örgütü PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e yükseldiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Gara bölgesinde icra edilen harekat kapsamında PKK'nın sözde yönetim kadrosundan etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e çıktığı kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.