MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.
#PençeKaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesine hava hücum harekâtı ile kahraman komandolarımız inmeye devam ediyor. #MSB #TSK pic.twitter.com/IYWjVtokoO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 17, 2020
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların inmeye devam ettiği bildirildi.
Paylaşımda, operasyon kapsamında bölgeye giden komandoların görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.