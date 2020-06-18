Euro
7.70
Dolar
6.86
BIST 100
111,102.30
Altın
1,722.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Volkan Bozkir'in BM 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilmesinin ardından Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile telefonda görüştü.
logo
Türkiye

MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.

Ahmet Sertan Usul   | 18.06.2020
MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kaplan Operasyonu" kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine giden komandoların görüntüsünü paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine hava hücum harekatı ile komandoların inmeye devam ettiği bildirildi.

Paylaşımda, operasyon kapsamında bölgeye giden komandoların görüntülerinin bulunduğu videoya da yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 450 bini aştı
DSÖ, steroid ilacının Kovid-19'da hayatta kalma şansını arttırmasını memnuniyetle karşıladı
Başkentte Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetim yapıldı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 575'e yükseldi
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı

MSB 'Pençe-Kaplan Operasyonu'na katılan komandoların videosunu paylaştı

MSB: Hava Kuvvetleri Haftanin bölgesindeki terör hedeflerini tam isabetli atışlarla yerle bir etti

Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında komandolar Haftanin’de terör hedeflerini imha ediyor

MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi

MSB: İdlib'de 17'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edildi
MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi

Pençe-Kartal Operasyonu'nda teröristlere ait 81 hedef imha edildi