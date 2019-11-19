MSB: Pençe-3 Harekatı kapsamında PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
MSB, "Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekatı kapsamında Irak'ın Haftanin bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Irak’ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK’lı terörist SİHA’larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/5Ai9oRsxuo— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 19, 2019
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, "Irak'ın kuzeyinde, Pençe-3 Harekatı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen PKK'lı 5 terörist SİHA'larımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız aralıksız olarak sürecek." ifadeleri kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.