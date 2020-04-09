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MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 09.04.2020
MSB: Pençe-3 bölgesinde 20 el yapımı patlayıcı ele geçirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 el yapımı patlayıcı (EYP) ile patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda malzemenin ele geçirildiğini bildirdi.

Pençe-3 bölgesinde arama tarama faaliyetlerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komandolarımız, bölücü terör örgütü PKK tarafından kullanılan uzaktan kumandalı 20 EYP ile EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirdi."

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