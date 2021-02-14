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Türkiye

MSB paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.

Hamdi Çelikbaş   | 14.02.2021
MSB paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı

Ankara

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.



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