MSB paramotorla kaçmaya çalışan 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği görüntüleri paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
Ankara
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK’lı teröristin SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildiği anlara ilişkin görüntüler👇 https://t.co/wdLw7Cc0v8 pic.twitter.com/bHaw7uEsZI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2021
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.