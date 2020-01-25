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Elazığ’ın Mustafa Paşa mahallesindeki kurtarma çalışmaları devam ediyor
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MSB: Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ depreminden sonra Malatya'da görev yapan Mehmetçiğin AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 25.01.2020
MSB: Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Elazığ depreminden sonra Malatya'da görev yapan Mehmetçiğin AFAD'a ait 8 tır malzemenin taşınmasına destek verdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Elazığ merkezli deprem sonrası Malatya'da görev yapan Mehmetçiklerimiz AFAD'a ait çadır ve battaniyelerden oluşan 8 tır malzemenin taşınma faaliyetlerine destek verdi. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla asil milletimizin yanındadır." ifadelerine yer verildi.

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