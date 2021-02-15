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Türkiye

MSB: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu 3 kişi Hatay'da yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada, "Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı" denildi.

Aykut Karadağ   | 15.02.2021
MSB: Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu 3 kişi Hatay'da yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Mavi bültenle aranan DEAŞ'lı teröristin de arasında bulunduğu Yeni Zelanda uyruklu 3 kişi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yakalandı." ifadeleri kullanıldı.

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