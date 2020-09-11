Euro
8.86
Dolar
7.47
BIST 100
1,102.00
Altın
1,945.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildiği bildirildi.

Aybüke İnal   | 11.09.2020
MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının (MSB)  Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG Gemlik Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi."

Paylaşımda, arama kurtarma eğitiminin görüntülerine de yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu üyesinden İstanbul için dikkat çeken uyarı
Koronavirüs hastalarının destekçisi 'virüsü yenenler' oldu
Market ve pazar yerlerinde Kovid-19'a yönelik en önemli tedbir 'sosyal mesafe'
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 28 milyon 329 bini geçti
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1209, Brezilya'da 922 kişi öldü

Benzer haberler

Libya'ya son iki ayda inen 70 askeri kargo uçağı, gözleri Rusya'nın Hafter'e desteğine çevirdi

Libya'ya son iki ayda inen 70 askeri kargo uçağı, gözleri Rusya'nın Hafter'e desteğine çevirdi

MSB: Libya açıklarında arama kurtarma eğitimi icra edildi

Libya'da halk sokaklara döküldü

İrini Operasyonu'nda Bingazi'ye jet yakıtı taşıyan gemi durduruldu

İrini Operasyonu'nda Bingazi'ye jet yakıtı taşıyan gemi durduruldu

MSB: Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor

MSB: Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı başarıyla devam ediyor
MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı

MSB: Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasındaki teknik toplantı tamamlandı