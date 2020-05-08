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MSB: Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi

Milli Savunma Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerinin Tunus'a gönderildiğini bildirdi.

Aykut Karadağ   | 08.05.2020
MSB: Kovid-19'la mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi." ifadelerine yer verildi.



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