MSB komandoların karlı dağlarda yaptığı operasyonun videosunu paylaştı

ANKARA

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Müşahede, muhakeme, icra... Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede." başlığıyla paylaşılan videoda, kahramanların operasyon öncesi planlama ve koordinasyon yaptığı görülüyor.

Müşahede, muhakeme, icra...

Derin kar ve şiddetli soğuktaki intikal sonrası komandolarımız zirvede. pic.twitter.com/c3jjHIXuO5 — Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 31 Ocak 2019

Komandoların yer yer bellerine gelen karda yürüyüşünün yer aldığı videoda, kahraman Mehmekçik'in zorlu kış şartlarında yaptığı operasyon faaliyetleri gösteriliyor.

Videonun sonunda komandaların üs bölgesinde faaliyet sonunda yaptığı inceleme de yer alıyor.

Muhabir: Muhammed Boztepe