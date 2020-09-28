Euro
9.11
Dolar
7.81
BIST 100
1,121.17
Altın
1,882.07
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı

Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığı bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 28.09.2020
MSB: Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump 150 milyon hızlı Kovid-19 testi dağıtılacağını açıkladı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday yeniden belediye başkanı seçildi
DSÖ düşük ve orta gelirli ülkelere 120 milyon Kovid-19 hızlı test kiti sağlayacak
Fransa'da günlük Kovid-19 vaka sayısı uzun aradan sonra 5 binin altına indi

Benzer haberler

MSB: Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı

MSB: Kırmızı bültenle aranan İslom Saydalimov Hatay'da yakalandı

Mardin'de iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

TCG Barbaros Fırkateyni, Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi'ni denizden selamladı

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ta 5 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi