MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiği bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu belirtildi.
Kahraman Komandolarımız, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 3, 2021
Kars/Sarıkamış’ta konuşlu 9’uncu Komando Tugay Komutanlığımız tarafından “Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri” başarı ile icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ppc4X7iTAX
Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.