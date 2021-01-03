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MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiği bildirildi.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 03.01.2021
MSB: Kars'ta 'Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri' icra edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Kars'ta "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri" gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, komandoların, her türlü arazi ve iklim şartlarında daima göreve hazır olduğu belirtildi.

Açıklamada, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde konuşlu 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen "Zorlu Kış Şartlarında Barınma Eğitimleri"nin başarıyla tamamlandığı vurgulandı.

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