MSB karargahında pano ve koridorlara Kovid-19 ile ilgili uyarı etiketleri yapıştırıldı
Milli Savunma Bakanlığı karargahında görev yapan personelin Kovid-19 salgınına karşı farkındalığını artırmak amacıyla pano, koridor ve merdivenlere uyarı etiketleri yapıştırıldı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, tüm karargah ve birliklerde Kovid-19 salgınına karşı tedbir alınmaya devam ediliyor.
Bu kapsamda, salgına karşı personelin bilgilendirilmesinin yanı sıra farkındalık oluşturularak tedbirlerin bireysel olarak da artırılmasının sağlanması için Bakanlık karargahındaki pano, koridor ve merdivenlere yeni tip koronavirüsten nasıl korunulacağının anlatıldığı etiketler yapıştırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.