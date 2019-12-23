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MSB: Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin çabaları sayesinde hayatın normale döndüğünü bildirdi.

Abdullah Yasin Güler   | 23.12.2019
MSB: Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, bölgede yapılan çalışmaları anlatan video yayımlandı.

Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, Türk devletine 'Allah razı olsun. Her şey yolunda' diyerek teşekkür ediyor." ifadesine yer verildi.

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