MSB: Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin çabaları sayesinde hayatın normale döndüğünü bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından, bölgede yapılan çalışmaları anlatan video yayımlandı.
Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz: “Türk devletinden Allah razı olsun. Her şey yolunda." diyerek teşekkür ediyor. pic.twitter.com/3StbaQ35f9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 23, 2019
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, Türk devletine 'Allah razı olsun. Her şey yolunda' diyerek teşekkür ediyor." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.