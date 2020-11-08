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MSB: Kahraman Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı

Milli Savunma Bakanlığından, Dağlık Karabağ'daki kritik öneme sahip Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtaran Azerbaycan'ı kutlama paylaşımı yayımlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 08.11.2020
MSB: Kahraman Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur har-ı bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara." ifadelerine yer verildi.

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