MSB: Kahraman Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı
Milli Savunma Bakanlığından, Dağlık Karabağ'daki kritik öneme sahip Şuşa kentini Ermenistan'ın işgalinden kurtaran Azerbaycan'ı kutlama paylaşımı yayımlandı.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kahraman Azerbaycan ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa'daki meşhur har-ı bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara." ifadelerine yer verildi.
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Kahraman Azerbaycan Ordusu, kritik öneme sahip Şuşa kentini işgalden kurtardı. Tebrik ediyoruz. Azerbaycan Türkü kardeşlerimiz 28 yıl sonra Şuşa’daki meşhur Hâr-ı Bülbül çiçeğinin açışını izleyecekler, kokusuna doyacaklar. Ne mutlu onlara. 🇹🇷🇦🇿 pic.twitter.com/Yy3s53yzZK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 8, 2020