MSB İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin fotoğraflar paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin nostaljik fotoğraf paylaşımında bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin nostaljik fotoğraf paylaşımında bulundu.
MSB'nin Twitter hesabından, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yapılan fotoğraf paylaşımında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, İzmir'de göndere Türk bayrağı çekilişine ve tören birliklerine ait yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.