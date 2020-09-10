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Türkiye

MSB İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin fotoğraflar paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin nostaljik fotoğraf paylaşımında bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 10.09.2020
MSB İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin fotoğraflar paylaştı

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin nostaljik fotoğraf paylaşımında bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla yapılan fotoğraf paylaşımında, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, İzmir'de göndere Türk bayrağı çekilişine ve tören birliklerine ait yer alıyor.

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