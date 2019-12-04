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MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Yıldız Aktaş   | 04.12.2019
MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

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