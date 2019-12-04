MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Milli Savunma Bakanlığından, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Silopi'de güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 4, 2019
Son olarak Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK’lı terörist Silopi’de güvenlik güçlerimize teslim oldu. pic.twitter.com/cpW6O5EmrD
Açıklamada, "Son olarak Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 terörist, Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.