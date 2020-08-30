MSB: Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/VEdCyBvtU6— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2020
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.