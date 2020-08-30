Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen PKK'lı 4 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirdi.

Cankut Taşdan   | 30.08.2020
MSB: Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, PKK'lı 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 243 bin 839'a ulaştı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 186 bin 875'e yükseldi
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 990 bini geçti
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 25 milyon 182 bini geçti
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 948, Brezilya'da 758, Meksika'da 673 kişi öldü

Benzer haberler

MSB: Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyindeki PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi