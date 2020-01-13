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MSB: Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bir asker ile güvenlik korucusunun şehit olduğunu bildirdi.

Muhammed Ali Toruntay   | 13.01.2020
MSB: Irak'ın kuzeyinde bir asker ile güvenlik korucusu şehit oldu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yer alan Haftanin bölgesinde icra edilen operasyonlarda, teröristlerle çıkan çatışmada bir asker ile güvenlik korucusunun şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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