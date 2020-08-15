Euro
8.75
Dolar
7.37
BIST 100
1,083.83
Altın
1,944.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB açıklamasında, "Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Özcan Yıldırım   | 15.08.2020
MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyine hava harekatları düzenlediği belirtilerek, şu bilgiler verildi:

"Haftanin'de tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Zap ve Avaşin bölgelerinde belirlenen 6 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Böylece kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin son 10 günde etkisiz hale getirdiği terörist sayısı 143 oldu."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'dan hava ambulansıyla getirilen Kovid-19'lu hastanın tedavisi Trabzon'da tamamlandı
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi hayatını kaybetti
Konya'da düğünde gençler, koronavirüs salgınını hiçe saydı
Koronavirüsün akciğerdeki ağır tahribatı, hastaların tomografi görüntülerine yansıdı
Rusya'da Kovid-19 vakası sayısı 917 bini geçti

Benzer haberler

MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi