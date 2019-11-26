MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Pençe Harekâtı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 PKK’lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlar devam edecek. pic.twitter.com/vqJR1OMJ4c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2019
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.
Operasyon sonucu, Hakurk bölgesinde eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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