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Türkiye

MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde, eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sefa Şahin   | 26.11.2019
MSB: Irak'ın kuzeyinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu, Hakurk bölgesinde eylem hazırlığındaki 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.


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